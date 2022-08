No hay nadie en este mundo que no quiera dormir mejor. Es algo que todos anhelamos, pero puede ser difícil hacerlo cuando nuestras vidas están tan ocupadas y ahí es donde entra en juego la tecnología. En la actualidad existen varias aplicaciones estupendas que pueden ayudarte a hacer un seguimiento de tu sueño e intentar mejorar tus resultados.

En este artículo, hablaré de cómo hacer que dormir mejor sea un juego divertido utilizando la tecnología. También compartiré algunos consejos que he aprendido a lo largo de los años utilizando la tecnología del sueño.

Cómo aumenté mi promedio de sueño de 7 a 8 horas

Esta captura de pantalla muestra mi historial de 2 años de la aplicación Sleep App en Android.

Puedes ver que al principio dormía unas 7 horas, pero rápidamente subí a 8 horas, donde me he mantenido desde entonces.

¿Te gustaría realmente dormir una hora más por noche?

Esta es la sencilla estrategia que me ha funcionado.

Empecé a hacer un seguimiento de mi sueño. En mi caso, soy muy analítico. Me gusta la superación personal. Ver mi puntuación y número de horas de sueño me hizo querer mejorar de forma natural y dormir más se convirtió en un juego.

Sin embargo, una cosa es jugar a un juego que puedes ganar, pero los juegos que no puedes ganar son terribles.

Por lo tanto, el seguimiento de mis horas de sueño fue parte de mi viaje para mejorar el descanso, pero no se trataba sólo de obtener datos. Afortunadamente, también comencé a poner en práctica algunos de los otros consejos que comparto con ustedes en este artículo; sin ellos, es posible que no hubiera podido dormir mejor.

¿Consejos para dormir o seguimiento del sueño?

Se podría decir que el seguimiento de mi sueño me motivó a aplicar estos consejos / hacks de sueño con más frecuencia porque mi mayor lucha por el sueño durante años fue no poder dormir.

Prueba algunos de estos consejos por ti mismo, y haz un seguimiento de tu progreso. Si puedes empezar a ver el progreso y «gamificar» tu sueño con la tecnología, entonces definitivamente puedes mejorar tus patrones de sueño también.

Estas son las estrategias que implementé para conciliar el sueño más rápidamente, ¡y permanecer dormido!

1 – Tomar suplementos alimentarios para dormir

Seguramente habrás oído hablar o habrás probado las cápsulas de melatonina como forma natural de conciliar el sueño. No tienen ninguno de los efectos secundarios negativos que conlleva tomar pastillas para dormir aunque su efecto es bastante limitado y no tienen detrás suficiente literatura científica que ratifique su idoneidad.

Hay quien toma otros suplementos o incluso cápsulas con cannabinoides pero si puedes prescincir de todo tipo de suplementos será mejor para ti y tu bolsillo.

2 – Ruido blanco / tapones para los oídos

El ruido blanco también es una gran manera de conciliar el sueño rápidamente. Hay una serie de grandes máquinas de ruido blanco en el mercado que pueden ayudarle a bloquear el ruido de su entorno y relajarse en el sueño.

Yo, personalmente, utilizo la aplicación gratuita de mi teléfono pero si te puedes permitir unos auriculares con cancelación de ruido te será más fácil conciliar el sueño.

3 – No tomar café por la noche

El café es un estimulante, así que no es de extrañar que pueda dificultar la conciliación del sueño. Yo solía tomar café todas las tardes, pero descubrí que me dificultaba conciliar el sueño. Así que decidí suprimirlodesde la hora del almuerzo y ha supuesto una gran diferencia.

4 – Haz suficiente ejercicio

El ejercicio es una de las mejores maneras de mejorar el sueño. Ayuda a cansar tu cuerpo para que puedas conciliar el sueño más fácilmente. Yo intento hacer entre 20 y 30 minutos de ejercicio todos los días, y realmente marca la diferencia en mis patrones de sueño.

Pero, por favor, no pienses que tienes que hacer ejercicio súper duro. Yo personalmente trato de caminar a buen paso al aire libre y escuchar algo de música durante 20-30 minutos al día pero no lo hago justo antes de irme a dormir sino por la tarde, un buen rato antes.

5 – Asegúrate de que tu entorno de sueño es oscuro y fresco

Tu entorno de sueño también puede tener un gran impacto en tu calidad de sueño. Es importante asegurarse de que la habitación es oscura y fresca para poder relajarse y conciliar el sueño más fácilmente.

Cierra bien puertas y ventanas y asegúrate de que no hay NINGUNA luz que llame tu atención.

6 – Establece un horario de sueño regular

Por último, una de las cosas más importantes que puede hacer por su sueño es establecer un horario de sueño regular. Esto significa acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana.

Sé que puede ser tentador quedarse despierto hasta tarde y dormir hasta tarde los fines de semana, pero es realmente importante mantener un horario de sueño consistente si quieres mejorar tu calidad de sueño.

7 – Ya no me llevo el teléfono a la cama

Durante el primer año y medio, dormía con mi teléfono porque las aplicaciones pueden rastrear la calidad de tu sueño.

Cuando duermes con el teléfono también puedes obtener «mejores» datos sobre el sueño, como los ronquidos, las veces que te das la vuelta y la grabación de los sonidos que haces mientras duermes. Sin embargo, descubrí que sólo necesitaba hacer un seguimiento de mi sueño. Todos los demás datos del sueño, como el sueño REM, eran buenos, pero nunca les presté atención.

Al no llevarte el teléfono no sólo evitas perder un rato más de sueño viendo vídeos sino que te evitas la ansiedad de querer comprobar si hay algún mensaje o alguna actualización.

Apágalo y vete tranquilo a dormir; mañana va aseguir funcionando exactamente igual.

8 – El truco definitivo para aliviar el estrés

Si llevas media hora en la cama dándole vueltas a lo que te dirá tu jefe del trabajo que has entregado, de la nota que sacarás en el examen o de lo que votará la Junta de Vecinos sobre las obras de tu balcón, levántate y escríbelo. Es tan sencillo como suena.

Toma una hoja de papel y haz este esquema (pongo algunos datos como ejemplo):

A) DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Mañana me responden si se va a firmar el contrato de la piscina

A1) CREO QUE HE HECHO TODO LO QUE HE PODIDO PORQUE:

– he entregado la documentación completa y a tiempo

– el precio es bueno

– creo que el cleinte confía en mí

A2) CREO QUE PODÍA HABER HECHO ALGO MÁS PORQUE:

– no he mirado bien lo que hace la competencia

– no he hablado con el Ayuntamiento sobre la licencia de obras

B) ¿QUÉ PUEDE PASAR MAÑANA?

– que me den la obra

– que no me la den

– que me la den y me pongan condiciones

C) ¿QUÉ HAGO EN CADA CASO?

Si me dan la obra:

– llamar al aparejador y al técnico del Ayuntamiento

– buscar un almacén de materiales cerca de la obra

– decirle al gestor que prepare cuatro contratos para los albañiles adicionales

Si NO me dan la obra:

– puedo rebajar el precio un 8%

– les ofrezco una obra de una piscina más pequeña y más barata

Si me ponen condiciones:

– espero a a ver de qué condiciones se trata y ya las iremos viendo

Hacer esto te llevará veinte minutos, como mucho, y una vez que veas el problema convenientemente organizado sentirás una inmensa relajación al comprobar que le llevas dando vueltas a algo tan sencillo durante más de dos horas y te quedarás dormido como un bendito. Te lo aseguro por propia experiencia.

En resumen

Si estás buscando dormir mejor, entonces el uso de la tecnología puede ayudar definitivamente. Hay una serie de aplicaciones y aparatos diferentes que pueden ayudarte a relajarte para dormir más fácilmente.

He compartido estos consejos que me han ayudado a dormir mejor, pero por favor, experimenta hasta que encuentres lo que mejor funciona para ti.

Establecer un horario de sueño regular es una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu salud, así que intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días.

Jared Levenson es el entrenador y escritor que está detrás de Eating Enlightenment, un blog de 4 años de antigüedad centrado en la alimentación intuitiva y la nutrición. Jared vivió durante 13 meses en un monasterio budista zen y es un consejero certificado en alimentación intuitiva.