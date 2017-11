STRI/DICYT Quien visite los trópicos queda asombrado por la enorme variedad de criaturas coloridas, complejas y a veces feroces que viven cerca del ecuador. Los científicos y colegas de Smithsonian en 24 países que han estudiado más de 2 millones de árboles, observaron un fenómeno simple que puede explicar por qué los bosques tropicales son mucho más ricos que los bosques ubicados más cerca de los polos. Su explicación, publicada en Science, es un paso significativo a la respuesta a una interrogante que durante siglos se han hecho los historiadores naturales: “¿Por qué hay tanta biodiversidad en los bosques tropicales?”

“Los 50 autores de 12 países que contribuyeron a este hallazgo, hicieron una pregunta enormemente importante que ha estado en las mentes de científicos desde Darwin”, comentó David J. Skorton, Secretario de la Institución Smithsonian. “Hasta ahora, no había una respuesta satisfactoria a la pregunta de por qué hay tantas especies de árboles en los bosques tropicales. La Red de Observatorios Globales de Bosques del Smithsonian convocó a expertos de todo el mundo y proporcionó los datos para abordar esta interrogante a escala mundial. La respuesta puede ser simplemente que depredadores voraces y patógenos especializados en especies arbóreas tropicales particulares las debilitan, haciéndolas menos vulnerables a enemigos más comunes, resultando en bosques con muchas más especies de las que tenemos aquí”.

En el taller de ForestGEO del 2016 celebrado en Hainan, China, ecologistas de sitios de monitoreo forestal a largo plazo desde Gabón hasta Borneo abordaron una interrogante formulada por Jonathan Myers, profesor asistente, y por Joe LaManna, investigador de post doctorado, de la Universidad de Washington, autores del artículo publicado.

“Analizaron datos de 3,000 especies arbóreas y descubrieron que un fenómeno denominado Dependencia de Densidad Negativa Conspecífica, o CNDD por sus siglas en inglés, un proceso donde las tasas de crecimiento poblacional disminuyen cuando las especies individuales están en alta densidad local, es mucho más fuerte en los trópicos”, comentó Stuart Davies, director del Centro de Ciencias Forestales del Trópico-Red de Observatorios Globales de Bosques del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

“Muchos estudios han observado que hay muchas más especies poco comunes en bosques tropicales que en bosques templados”, comentó Davies. “El hallazgo de que el CNDD es más fuerte para las especies poco comunes en los trópicos es una contribución importante para explicar este patrón”.

Cuando un gran número de individuos de la misma especie arbórea crecen en la misma área, su número disminuye o aumenta más lentamente que el número de especies poco comunes, porque son más fáciles de encontrar y porque pueden competir entre sí por el espacio y por recursos.

Si es menos probable que las plántulas de árboles crezcan cerca de otros individuos de la misma especie en los trópicos que en los bosques templados, debería haber más espacio para que otras especies crezcan en las mismas áreas. Saber que este fenómeno, el CNDD, es más fuerte en los trópicos, ayuda a explicar por qué hay más especies en los bosques tropicales que en los bosques templados.

Los investigadores todavía no están seguros de por qué esto es cierto. Quizás las enfermedades que afectan a los árboles tropicales y sus plántulas son más contagiosas o severas que la producción de semillas y las enfermedades de los árboles en las regiones templadas.

“La red ForestGEO de Smithsonian es un grupo internacional de científicos y sitios de investigación que surgieron de un proyecto para entender la biodiversidad tropical en Panamá hace alrededor de 40 años”, comentó Matthew C. Larsen, director del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

“Es maravilloso ver cómo ha crecido esta red. Facilitamos la investigación y fomentamos la capacidad científica mediante la formación, subvenciones y asociaciones con universidades y organizaciones de investigación de 25 países de todo el mundo, además acogemos con satisfacción las nuevas ideas que se puedan estudiar a esta escala”.

Referencia bibliográfica:

LaManna, J.A., Mangan, et al. 2017. Plant diversity increases with the strength of negative density dependence at the global scale. Science.