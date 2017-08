Los riesgos del uso de internet en personas con discapacidad intelectual

Los expertos piensan que es la Administración y otras organizaciones quienes deberían formar en uso y riesgos de internet a estas personas y sus cuidadores

UA/DICYT El artículo científico “Internet y personas con discapacidad intelectual: una aproximación a las preocupaciones, estrategias de prevención y necesidades de formación de los cuidadores”, publicado en el Vol 6, Nº 2 (2017) de Journal of New Approaches in the Educational Research (NAER) el sábado pasado, 15 de julio de 2017, recomienda diseñar, implementar y evaluar programas de formación sobre internet y su uso para las personas con discapacidad intelectual, los profesionales y las familias, al objeto de promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el entorno de Internet, debiendo provenir esta formación de la Administración y de otras organizaciones.

Elaborado por los investigadores Esther Chiner y María Cristina Cardona-Moltó, del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante, y Marcos Gómez-Puerta, del Departamento de Psicología del Desarrollo y Aprendizaje de la UA, el estudio explora las perspectivas de los cuidadores sobre los riesgos de internet para las personas con discapacidad intelectual, así como su preparación y habilidad para prevenir y hacer frente a estos riesgos a través de diversas estrategias.

Para su realización han participado veinte familiares y veinticuatro profesionales, pertenecientes a la asociación sin ánimo de lucro en favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo APSA; todos ellos han respondido a un cuestionario sobre seguridad y riesgos en internet. Esther Chiner, una de las firmantes, declara que “la idea surgió a través de un compañero, porque se habla mucho sobre el tema de las nuevas tecnologías, pero muy poco sobre su uso por parte de personas con algún tipo de discapacidad”.

Los investigadores, que tratan el tema de la atención a la diversidad, solicitaron una ayuda para proyectos de investigación emergentes convocados por el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Alicante, ayuda que les fue concedida. A continuación, y para la puesta en marcha del estudio, se pusieron en contacto con APSA.

Los resultados de los datos extraídos de los cuestionarios realizados a personas con discapacidad intelectual, familiares y profesionales indican ciertas preocupaciones de los cuidadores con relación al uso de internet por parte de las personas con discapacidad intelectual y consideran que este grupo es más vulnerable a sus riesgos. Los participantes utilizan diferentes tipos de estrategias para prevenirlos, pero no han recibido ningún tipo de entrenamiento formal. Piensan que esta formación debería provenir de la Administración y de otras organizaciones.

Además, los investigadores encontraron diferencias entre las respuestas de los familiares y de los profesionales. “Tanto profesionales como padres ven riesgos, pero en mayor medida los profesionales”, detalla Esther Chiner. Los tres firmantes concluyen que se deberían diseñar, implementar y evaluar programas de formación para todos los grupos implicados en este proceso, desde las personas con discapacidad intelectual, los profesionales y las familias, al objeto de promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el entorno de internet.

Para la realización de este estudio la muestra ha sido pequeña; sin embargo, Chiner adelanta que la siguiente investigación en la que van a trabajar va a abarcar a toda la Comunidad Valenciana, por lo que han solicitado la ayuda para proyectos emergentes que concede la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana y que está pendiente de resolución.

La segunda fase de la investigación, en curso y más amplia, está dirigida a profesionales, para responder sobre el uso de internet en adultos, y a profesores en centros educativos, para responder sobre el uso y los riesgos de éste en menores. Para la definición de la muestra, los expertos se han puesto ya en contacto con Plena Inclusión Comunidad Valenciana para contar con la participación de todas las asociaciones de personas con discapacidad intelectual de la Comunidad.

Sobre las conclusiones la investigadora apunta “el miedo a que les pase algo hace que les restrinjan el uso de internet. Es preferible educarlos asumiendo el riesgo, más que restringir el uso”.

Los hallazgos en este estudio sugieren que se debe prestar más atención a aquellos que brindan apoyo a las personas con ID y por lo tanto pueden facilitar su acceso a Internet. Los cuidadores informan de la falta de capacitación formal en seguridad en Internet, al mismo tiempo que señalan sus preocupaciones sobre las personas con ID de obtener acceso en línea. Proporcionarles las estrategias adecuadas para identificar, prevenir y hacer frente a los riesgos potenciales de Internet conducirá a una mejor comprensión de los beneficios de esta tecnología y, por lo tanto, a la capacidad de promover el uso responsable de Internet por personas con ID.

Este es uno de los artículos publicados en el último número NAER, la revista científica del campo de las Ciencias de la Educación titulada Journal of New Approaches in the Educational Research, que acaba de salir el pasado día 15 de julio. Centrada en el ámbito de la investigación científica en el ámbito educativo su editora es la investigadora de la UA Rosabel Roig Vila, actualmente directora del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UA.