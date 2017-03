Descubiertas las evidencias culturales más antiguas de humanos modernos fuera de África

La reciente investigación y excavación arqueológica en la cueva de Kaldar está a cargo de un equipo mixto iraní y español, co-liderado por el arqueólogo iraní Behrouz Bazgir, investigador predoctoral de la Fundación Atapuerca, y por Andreu Ollé, miembro -como el anterior- del Equipo de Investigación de Atapuerca en el IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Esta investigación ha permitido identificar las primeras evidencias culturales fuera de África atribuidas a humanos anatómicamente modernos (HAM).

Se trata de herramientas de piedra asociadas a restos de fauna en un nivel datado por Carbono 14 entre 36.000 y 54.000 años de antigüedad. Este hallazgo ha sido publicado recientemente en Scientific Reports, una de las diez revistas más importantes del mundo en ciencias multidisciplinarias.

Los resultados de la datación de este yacimiento sitúan a Irán entre los primeros lugares habitados por humanos modernos que, junto con los grupos de homínidos levantinos, consiguieron por primera vez llegar desde Asia occidental a Europa. La cueva de Kaldar refuerza así la posición de Irán en la arqueología paleolítica mundial.

La secuencia excavada recientemente en Kaldar contiene niveles más antiguos con industria musteriense, asociada generalmente a los neandertales. Esto proporciona evidencias de su sustitución por la industria baradostiana, similar a la auriñaciense, exclusiva de los humanos anatómicamente modernos, y supone una ocasión única de estudiar la transición del paleolítico medio al paleolítico superior en los montes del Zagros.

La cueva de Kaldar es uno de los ejemplos más antiguos de la existencia del hombre moderno en esta parte del mundo, y proporciona datos sobre cómo estas poblaciones sobrevivieron al clima y a las situaciones medioambientales paleoárticas, nuevas para ellos.

En el artículo han colaborado 19 autores internacionales, entre ellos investigadores de renombre internacional como Eudald Carbonell, profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, investigador del IPHES, codirector de los yacimientos de la sierra de Atapuerca y director general de la Fundación Atapuerca; Jan van der Made del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid; Marcel Otte de la Université de Liège en Bélgica; y Thomas Higham de la University of Oxford en Reino Unido. Además han participado Faranak Bahrololomi y Moloudsadat Azimi, colaboradores del Instituto Iraní de Investigación del Patrimonio Cultural y Turismo (RICHT), en el marco de su acuerdo de colaboración con el IPHES.

Referencia bibliográfica:

Bazgir, B., Ollé, A., Tumung, L., Becerra-Valdivia, L., Douka, K., Higham, T.F.G., Made, J.v.d., Picin, A., Saladié, P., López-García, J.M., Blain, H.-A., Allué, E., Fernández-García, M., Rey-Rodríguez, I., Arceredillo, D., Bahrololoumi, F., Azimi, M., Otte, M., Carbonell, E., 2017. Understanding the emergence of modern humans and the disappearance of Neanderthals: Insights from Kaldar Cave (Khorramabad Valley, Western Iran), Scientific Reports 7, 43460. doi: 10.1038/srep43460.