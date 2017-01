Nueva alternativa sostenible a la fabricación de embalajes plásticos

José Jesús Benítez, del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS), perteneciente al cicCartuja, ha publicado recientemente en colaboración con investigadores del “Istituto Italiano di Tecnologia” y de la Universidad de Málaga, un artículo donde ponen de manifiesto la fabricación de un nuevo material bioinspirado, un poliéster basado en las cutículas vegetales y con aplicación directa en la fabricación sostenible de envoltorios.

Actualmente, la celulosa es el material más empleado para la fabricación de embalajes sostenibles, al ser un recurso muy abundante en la naturaleza. Sin embargo, la alta afinidad de la celulosa con el agua impide su empleo directo como envase hidrofóbico, y su procesado para este fin es altamente tóxico y peligroso.

Diversos estudios concluyen que las plantas han desarrollado una barrera contra la pérdida masiva de agua en su cutícula, es decir, en la capa más externa que cubre su epidermis. Además, la cutícula juega otro papel fisiológico importante, ya que es la primera barrera que existe frente a plagas y patógenos. Dadas las cualidades que posee este órgano vegetal, no es de extrañar que se hayan aprovechado para diseñar este biomaterial.

Compuesto por una mezcla de cutina y cera de carnauba reforzada por sustrato de celulosa fibroso, este poliéster biodegradable se erige como alternativa no tóxica a los plásticos empleados en la fabricación de embalajes, gracias a sus propiedades mecánicas, su baja conductividad térmica y su actividad de barrera contra el vapor de agua y el oxígeno, además del coste más que asumible para la producción industrial.

Referencia:

José A. Heredia-Guerrero, José J. Benítez, Pietro Cataldi, Uttam C. Paul, Marco Contardi, Roberto Cingolani, Ilker S. Bayer, Antonio Heredia and Athanassia Athanassiou. All-Natural Sustainable Packaging Materials Inspired by Plant Cuticles, Adv. Sustainable Syst. 2017, 1600024. DOI: 10.1002/adsu.201600024.